(ANSA) – ANCONA, 23 MAR – La Regione Marche lancia il “Progetto 100”. Il presidente Luca Ceriscioli scrive alle imprese marchigiane per raccogliere la disponibilità a effettuare donazioni per realizzare la nuova struttura con 100 letti di terapia intensiva ad Ancona per l’emergenza coronavirus. “Occorrono 12 milioni di euro. – spiega – Non possiamo farlo con le risorse pubbliche, non perché non abbiamo a disposizione questa cifra, ma per i tempi strettissimi necessari. La macchina che si è messa in moto è velocissima.

L’obiettivo è di realizzare l’impianto in 10 giorni”.

Dopo aver verificato nella mattinata con l’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso le possibilità e le modalità concrete di realizzazione della nuova struttura, con modalità analoghe a quanto si sta facendo in Lombardia, il presidente ha inviatouna lettera alle più importanti imprese della Regione per chiedere la loro collaborazione con donazioni per il progetto.



