Approvato dal Consiglio regionale Marche il rendiconto dell’Assemblea per l’esercizio finanziario 2019. Il risultato d’amministrazione, che somma la gestione di competenza ai residui, si è chiuso con un avanzo di 1.505.641,19 euro: considerando la quota parte accantonata (140.960 euro) e quella vincolata (284.504,05 euro), l’avanzo libero è di 1.080.177,14 euro costituito anche da economie delle annualità precedenti. Il rendiconto è stato illustrato in aula dal vice presidente dell’Assemblea Renato Claudio Minardi (Pd): l’atto amministrativo n.80 ha avuto il via libera a maggioranza (16 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti). Minardi ha sottolineato come “anche questo Rendiconto è ispirato alla linea del rigore e della sobrietà, principi che hanno contraddistinto l’azione dei cinque anni di legislatura”. Il Bilancio del Consiglio è pari a 17.964.000 euro, in cassa a fine 2019 4.391.920,77 euro; per la gestione di competenza l’avanzo è stato di 566.505,19 euro. (ANSA).



