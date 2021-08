Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha ricevuto per il saluto di commiato il comandante della Compagnia Carabinieri di Tolentino, capitano Giacomo De Carlini. L’ufficiale era accompagnato dal comandante della locale stazione, maresciallo maggiore Massimiliano Lucarelli.

Durante il cordiale incontro il primo cittadino settempedano ha ringraziato il comandante De Carlini per l’attento e importante servizio prestato e gli ha

consegnato una targa quale attestato di “riconoscimento per la preziosa attività svolta a servizio della nostra comunità”.

Proveniente da Cantù, in provincia di Como, dove ha guidato il Nucleo operativo per diversi anni, De Carlini è originario del Friuli ed è nato da una famiglia che nell’Arma presta servizio da due secoli.