(ANSA) – PESARO, 17 GEN – Nuovi sistemi avanzati per diagnosi e la cura di patologie che colpiscono gli organi dell’apparato digerente nel reparto di Gastroenterologia dell’azienda ospedaliera Marche Nord. Grazie alla RivieraBanca Credito cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa la Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ha acquisito apparecchiature diagnostico-terapeutiche di gastroenterologia composte da un enteroscopio a doppio pallone, un ecografo per endoscopia (ecoendoscopio), un elettrobisturi ed un manometro ad alta risoluzione del valore di 349.530 euro.

Gli strumenti sono già in uso per i pazienti. All’inaugurazione presenti il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il Direttore Generale di Marche Nord Maria Capalbo, del Presidente di RivieraBanca arch. Fausto Caldari, del Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Marche Nord Antonella Scarcelli.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram