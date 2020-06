Esame scolastico per 13.696 studenti nelle Marche: 12.457 nella scuola statale, 836 nella paritaria e 403 privatisti. Ad Ancona il numero degli studenti che saranno impegnati in un esame per la conclusione di un ciclo scolatico saranno 4.090, 3.564 tra Ascoli Piceno e Fermo, 2.984 a Macerata e 3.058 a Pesaro Urbino. (ANSA).



