I vescovi delle diocesi delle Marche si organizzano in vista della Settimana Santa al tempo del coronavirus. Previste dirette sui canali televisivi e su YouTube. Mons. Angelo Spina Arcivescovo di Ancona-Osimo, alle 10.30 del 5 aprile, celebrerà in Cattedrale, la Domenica delle Palme. In nessuna Diocesi sarà celebrata la Messa crismale, rinviata a data da destinarsi. Per il Triduo Pasquale ad Ancona l’appuntamento con il vescovo: 7 aprile alle 17 con la Coena Domini senza lavanda dei piedi e processione; venerdì 8 aprile, alle 17, Celebrazione della Passione del Signore: sarà inserita prima della solenne preghiera una speciale intenzione per l’attuale epidemia. Soppresse le processioni della Via Crucis; Sabato Santo alle 21, Veglia pasquale senza battesimi; Domenica di Pasqua, alle 10.30. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su èTvMarche canale 12. Anche a Macerata le celebrazioni presiedute dal vescovo Nazzareno Marconi siano trasmesse in diretta su EmmeTv Canale 89 e su YouTube della Diocesi.



