(ANSA) – ANCONA, 13 MAR – Rimodulazione Cas (Contributo di autonoma sistemazione per persone che hanno la casa inagibile a causa del terremoto): in arrivo ordinanza della Protezione Civile che proroga i termini di 60 giorni. Lo Comunica la Regione Marche. “La Protezione Civile, a breve, emanerà l’ordinanza che accoglie la nostra richiesta di proroga del Contributo di autonoma sistemazione di 60 giorni. – annuncia il presidente della Regione Luca Ceriscioli – Il termine attualmente in vigore sarebbe il 18 marzo. Un grazie per l’impegno preso va al capo della Protezione Civile Borrelli ed è importante la rapida formalizzazione. Siamo in una situazione di doppia emergenza: quella sanitaria nazionale del Coronavirus e quella che viviamo da oltre tre anni, nata con il sisma del 2016 che ha distrutto un terzo della nostra regione”.



