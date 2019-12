I vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima per la rimozione di un’insegna pericolante. Sul posto la squadra dei pompieri con autoscala e autogrù ha agganciato e rimosso l’insegna. Durante le operazioni il traffico in via Flaminia è stato deviato su strade limitrofe.



