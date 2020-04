Al via i test sierologici per il personale dell’azienda ospedaliera Marche Nord: si tratta di un passaggio fondamentale per avviare la fase due che vedrà la riorganizzazione dell’azienda ospedaliera che dal 26 febbraio ha cambiato volto per fronteggiare l’emergenza Covid-19. “I test sierologici sono propedeutici alla fase post emergenza – spiega il direttore generale Maria Capalbo – questa indagine per la ricerca di IgM/IgG, è realizzata al fine di effettuare uno screening rivolto ai dipendenti operanti all’interno dell’azienda, in modo tale da applicare le migliori misure possibili di tutela della salute dei pazienti e degli operatori”. L’avvio della procedura, su base volontaria, prevede l’utilizzo della diagnostica sierologica mediante chemiluminescenza e si affianca a quella molecolare che resta il test di riferimento: offre al personale dipendente la possibilità di effettuare uno screening in maniera graduale.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram