(ANSA) – CAMPOBASSO, 27 LUG – La 18/a edizione di Molisecinema, dal 4 al 9 agosto prossimi a Casacalenda (Campobasso), rende omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita con lo slideshow fotografico “Fellini e le donne”.

Una galleria di 50 immagini, tratte dall’archivio della Fondazione Fellini di Sion (Svizzera / http://www.fondation-fellini.ch/fr/), curata dal critico Federico Grandesso. Rappresentate come personaggi sacri che danno forma alla sua memoria e simbolizzano la pulsione di vita, le donne sono onnipresenti nell’opera di Fellini, dall’epoca in cui è ancora vicino al neorealismo alle opere in cui esprime una fantasia poetica senza pari nella storia del cinema. Il festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, a causa dell’emergenza Covid-19 quest’anno si svolgerà parte in presenza parte in streaming su MYmovies. Molisecinema è organizzato dall’Associazione MoliseCinema e promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, con patrocinio e contributo della Direzione Cinema del ministero per i Beni e le Attività Culturali. (ANSA).



