(ANSA) – TERMOLI, 30 MAG – Aperto il nuovo mercato di Termoli in via Montecarlo, qualche settimana fa era stato smantellato quello attivo in via Inghilterra. La nuova struttura, attesa da dieci anni dalla popolazione, è operativa e funzionante da alcuni giorni. All’interno vi sono 42 stalli e 6 box. Gli spazi sono occupati da venditori di alimenti, piante e fiori, prodotti agricoli e pescato fresco. Per i coltivatori e venditori ittici sono presenti 29 punti. Predisposta anche un’area esterna dove sono previsti sette stalli per il posteggio degli operatori mercatali. Il nuovo mercato di Termoli è stato ben accolto dai residenti e operatori. (ANSA).



