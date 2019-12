(ANSA) – ISERNIA, 28 DIC – Il brusco calo delle temperature ha portato la neve in tutta la provincia di Isernia. La coltre bianca ha già raggiunto qualche centimetro in Altomolise dove la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero termico. Le Forze dell’Ordine raccomandano massima prudenza per chi è in viaggio.

Al momento non si segnalano disagi. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram