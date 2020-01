(ANSA) – RIPALIMOSANI (CAMPOBASSO), 5 GEN – Auto sbanda a Ripalimosani e finisce in un boschetto vicino la sede strada, non lontano dalla caserma dei Carabinieri del paese. Sul posto il 118 Molise che ha trasferito il conducente in ospedale, la Polstrada e i Vigili del fuoco del comando di Campobasso, intervenuti per la messa in sicurezza dell’area ed il recupero del mezzo.



