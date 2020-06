(ANSA) – L’Aquila, 8 giu -Il bolide rosso e lo scenario lunare più famoso d’Italia: la F35 che corre a Campo Imperatore per le riprese dello spot pubblicitario che lancerà la nuova scommessa della DR, per una campagna ambiziosa che entro giugno vedrà arrivare su tv e media l’auto prodotta in Molise. Le riprese sono state fatte nello scorso weekend e suggellano una ‘fratellanza’ storica tra Molise e Abruzzo, che la DR rimarca scegliendo la piana di Campo Imperatore, set tra i più frequentati da troupe e cineasti. Il cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso è uno dei palchi preferiti e spesso le case automobilistiche hanno scelto lo sfondo della conca circondata dalle montagne aquilane.

La produzione è stata affidata alla romana Dinamo, che ha già realizzato per DR gli spot della DR6 con Alena Seredova e della DR0 con Biagio izzo, ha avuto inizio la scorsa settimana con la prima sessione di riprese, quella dei droni. Stavolta non ci sono testimonial d’eccezione a guidare l’auto, che diventa così la protagonista assoluta. I grandi tornanti a salire ed i lunghi rettilinei con lo sfondo del Gran Sasso rappresentano la giusta ambientazione per la nuova nata in casa DR.

Un touring SUV 1.5 turbo da 156 CV che certamente dà il meglio di sé in viaggio, in un contesto extraurbano. Durante la prima giornata di riprese sono stati utilizzati diversi droni, tra cui anche uno “racing”, in grado di raggiungere oltre i 150 km orari, così da esaltare a pieno le performance della F35. Lo shooting terminerà la prossima settimana con un’ulteriore sessione dedicata ai camera car ed ai dettagli della F35. Da luglio saranno on air i diversi cut frutto della produzione, tra cui ovviamente anche uno spot per la TV.

