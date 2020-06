(ANSA) – PESCARA, 06 GIU – Un istituto di credito condannato per la prima volta al risarcimento del danno per la vendita di azioni Veneto Banca: la sentenza arriva dal Tribunale di Brindisi, ma è di forte impatto sul territorio abruzzese dato il notevole numero di cittadini coinvolti nella vicenda. Il 26 maggio scorso, il Giudice di prime cure dott.ssa Marra non solo ha dichiarato la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli Veneto Banca, ma ha condannato Banca Apulia che ha venduto detti titoli al risarcimento del danno in favore del risparmiatore di € 81.649,75. A renderlo noto è la Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo (Lidu) Abruzzo e Molise.

“Questo storico risultato – spiega Massimo Bomba, Presidente della LIDU Abruzzo e Molise – è motivo di grande soddisfazione per la nostra associazione che, nei giorni scorsi, aveva istituito anche un Osservatorio sui fenomeni dell’usura, estorsione e sovraindebitamento per tutelare i cittadini abruzzesi e molisani in difficoltà a causa della crisi economica causata dalla pandemia”. (ANSA).



