(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 6 GEN – Si è calata da oltre 10 metri d’altezza la Befana dei Vigili del Fuoco, oggi, a Termoli davanti ad una piazza affollata di bambini di ogni età.

Grazie ad un’autoscala dei pompieri, è scesa tra la folla senza problemi nonostante il vento, per poi distribuire caramelle ai centinaia di piccoli assiepati in centro. L’iniziativa, voluta dal Comando di Termoli dei Vigili del Fuoco e supportata dall’Amministrazione comunale, ha riscosso molti consensi.

Presente l’Assessore comunale alla cultura Michele Barile insieme ai vertici locali del Corpo dei pompieri arrivati in Corso Nazionale con più mezzi. La befana si è trattenuta a lungo in Piazza con i più piccoli che hanno voluto scattare dei selfie con la vecchietta.



