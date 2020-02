(ANSA) – ISERNIA, 31 GEN – Un poliziotto di quartiere ha salvato, a Isernia, un bimbo di 3 anni colpito da una crisi respiratoria. I fatti si sono svolti nel centro storico, dove l’agente, non in servizio in quel momento, ha visto il padre del piccolo chiedere aiuto. Da qui la telefonata al 118 per l’arrivo di un’ambulanza da Venafro (Isernia) – che dista 20 chilometri – ma nel frattempo il poliziotto ha praticato prima al bimbo delle manovre e, poi, ha bloccato un’auto in transito assicurandosi che arrivasse il prima possibile in Pronto Soccorso dove ora è ricoverato per le cure del caso. (ANSA).



