(ANSA) – CAMPOBASSO, 8 GEN – Spesso deteriorati o in qualche caso posizionati male, con il rischio di trarre in inganno automobilisti e pedoni. A Campobasso parte il censimento della segnaletica stradale verticale che farà da prologo all’istituzione del Catasto per la gestione dell’anagrafica.

L’iniziativa verrà formalizzata con un protocollo d’intesa tra il Comune, l’Istituto tecnico ‘Pilla’ e il Collegio dei Geometri. Saranno gli studenti, coadiuvati dai geometri iscritti al Collegio di Campobasso, a effettuare il censimento della segnaletica stradale verticale di una parte del territorio cittadino. “Ciò rappresenterà – spiegano da Palazzo San Giorgio – una prima sperimentazione della filiera istituzionale corta tra enti territoriali, ordini professionali ed istituzioni scolastiche”. (ANSA).



