(ANSA) – ISERNIA, 13 GEN – Pubblicato sul sito del Comune di Isernia l’Avviso Pubblico per la composizione del Dossier di candidatura al titolo di ‘Capitale italiana della cultura, anno 2021’. “L’Avviso vuole coinvolgere la città nell’ottica di partecipazione attiva degli operatori culturali locali già nella fase di programmazione e progettazione delle attività, tanto negli ambiti più tradizionali, così come in quelli più sperimentali”. I destinatari “sono persone fisiche non svolgenti attività d’impresa o professionale che abbiano compiuto la maggiore età; operatori economici (imprese individuali, società di persone, società di capitali, consorzi, liberi professionisti singoli o associati); associazioni e fondazioni; altri enti del terzo settore”. Le proposte progettuali devono essere presentate entro le ore 12 del 10 febbraio prossimo. “Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate da una Commissione tecnica composta da esperti del settore, nominati con atto del Sindaco e, in sede diversa, da un “Tavolo di partecipazione”.

Suddetto tavolo, convocato attraverso pubblico avviso, è aperto informalmente a tutti gli interessati. “Su ciascuna proposta progettuale si raccoglieranno due voti, in termini di idoneità/inidoneità del progetto presentato, uno espresso dalla Commissione tecnica e uno dal Tavolo”. I progetti ritenuti idonei saranno considerati ai fini dell’inclusione nel Dossier di candidatura. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram