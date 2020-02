(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 8 FEB – Quattro carri allegorici, 400 figuranti, 8 associazioni di ballo e 40 studenti del Liceo Artistico impegnati nella realizzazione di due sculture. Sono i numeri del Carnevale di Termoli presentato dall’assessore a Turismo e Cultura Michele Barile insieme ai rappresentanti delle 8 associazioni. L’edizione 2020 si sviluppa in 4 giornate: 15 e 16 febbraio prime esibizioni, sfilate dei carri e caccia al tesoro. Il 22 e 23 febbraio laboratori, giochi e dalle 14.30 corteo in centro città. Saranno presenti artisti di strada e maghi. “Abbiamo iniziato a lavorare a fine novembre – spiegano le associazioni – per preparare carri, vestiti e allestire le coreografie”. Il Comune ha intrapreso una collaborazione con il Liceo Artistico Jacovitti coinvolgendo studenti e docenti nella preparazione dell’evento insieme alle associazioni FlyZone, Emozioni Latine, Peter Pan, Dance with me, New Free Dance, Sorridere sempre onlus, i cavalieri termolesi, la Pro-loco, Francesco Del Ciotto con i ragazzi del Carnevale.(ANSA).



