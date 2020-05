(ANSA) – ROMA, 18 MAG – ISERNIA – Tutti negativi i tamponi eseguiti nelle case di riposo di Isernia. L’Asrem ha completato lo screening e, dopo ‘Casa mia per anziani’ e ‘Villa delle ginestre’, sono risultate Covid free anche la ‘Casa di riposo e Centro diurno Maria Gargani’. “Sono stati quindi conclusi – ha commentato il sindaco Giacomo d’Apollonio – tutti gli accertamenti sulle tre strutture per anziani operanti nella nostra città. Non posso che esprimere soddisfazione per l’esito complessivo delle azioni di prevenzione e controllo attuate a difesa delle persone più fragili e terminate con esito negativo alla ricerca del coronavirus”. (ANSA).



