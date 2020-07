(ANSA) – TERMOLI, 03 LUG – Nicola Malorni è stato confermato consigliere nazionale dell’Associazione nazionale Città dell’Olio. Il consigliere delegato del Comune di Termoli, con voto espresso dall’Assemblea nazionale riunitasi a Roma, resta in carica e continuerà a far parte dell’organo politico e di rappresentanza della rete che riunisce 330 territori olivetani italiani. Con 24 Città dell’Olio, il Molise, che ha dato i natali all’associazione costituita 25 anni fa a Larino (Campobasso), ha un ruolo fondamentale nell’ente nazionale.

“Ringrazio i colleghi per la stima e la fiducia – ha detto Malorni – Desidero condividere la rielezione con i soci molisani e con il coordinamento regionale che ha svolto un lavoro prezioso per far crescere le Città dell’Olio del Molise con promozione di iniziative di formazione e di conoscenza dell’olio, specie nelle scuole. Credo sia importante investire sulla cultura millenaria dell’olivo e sullo storytelling legato alla nostra terra che può essere potente attrattore di turisti appassionati di olio e dieta mediterranea”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram