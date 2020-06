(ANSA) – CAMPOBASSO, 15 GIU – Al via questa mattina in Consiglio regionale la seduta monotematica sulla realizzazione all’ospedale ‘Vietri’ di Larino (Campobasso) di un centro Covid e di malattie infettive a carattere interregionale. All’esame dell’Aula due mozioni presentate da esponenti della maggioranza di centro destra e minoranza e dal M5s. Atti di indirizzo che, su richiesta del consigliere Vittorino Facciolla (Pd), accolta dal capogruppo del M5s Andrea Greco, potrebbero essere sintetizzati in un’unica mozione. Sulla questione si registrano posizioni divergenti. C’è chi sostiene di realizzare la struttura Covid in un’ala dedicata dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, attualmente centro Hub regionale per il Coronavirus, e chi ritiene sbagliata questa scelta. Decisamente contrario Andrea Greco. “Abbiamo effettuato un sopralluogo – ha detto nel suo intervento in Aula – riscontrando l’assoluta disorganizzazione del nosocomio per far fronte al momento pandemico”. (ANSA).



