(ANSA) – CAMPOBASSO, 25 MAR – “Siamo orgogliosi della resistenza e del senso civico di tutti i molisani e, in modo particolare, sono fiero di vedere come imprenditori e commercianti, attivi nelle filiere essenziali stanno continuando a garantire assistenza e vendite, tranquillizzando la popolazione con la loro presenza e il loro lavoro”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive e Sviluppo economico, Vincenzo Cotugno, sull’emergenza Coronavirus.

“In questo momento – aggiunge – in prima linea abbiamo medici e infermieri, ai quali va il più sentito ringraziamento.

Ascoltiamoli: loro devono restare in corsia, ma noi dobbiamo restare a casa. Resta questo il modo più efficace per combattere l’epidemia e dipende solo da noi. Uniti usciremo presto da questa gravissima emergenza che sta vedendo il sacrificio di tutti. E tra quanti eroicamente sono impegnati ad aiutarci in questo momento difficile, voglio ricordare tutti gli imprenditori, dipendenti e operai attivi nelle catene produttive fondamentali, una barriera costituita da piccole e piccolissime imprese che in questo momento stanno compiendo un sacrificio economico importante. Le istituzioni, nazionali e regionali – osserva – sono impegnate per approntare interventi importanti sia per contenere la crisi di liquidità derivante dai provvedimenti di sospensione imposti dall’epidemia sia per garantire strumenti efficaci per la ripresa che ci auguriamo arrivi prestissimo”. (SEGUE).



