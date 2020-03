(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 20 MAR – “A tutti diciamo che mai avremmo pensato potesse capitare a noi”. Così Rossella, Luca e Francesco Cannarsa all’indomani della morte del padre Salvatore, pensionato di 82 anni, ammalatosi dopo il rientro in città da una vacanza in Trentino.

“Non sottovalutare il Covid-19” è l’imperativo contenuto in un messaggio della famiglia alla comunità locale. “State attenti – aggiungono – e proteggete chi amate da questo sconosciuto virus”.

Sulle cure effettuate al genitore, i tre figli della vittima ringraziano in maniera accorata i medici del reparto di terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso. “Hanno lottato – spiegano i figli della vittima – fino alla fine con lui e per lui con questo virus misterioso e mortale anche per le persone sane. Nostro padre non aveva alcuna patologia. Abbiamo affidato nelle loro mani il bene più caro e sappiamo che è stato fatto il possibile”.

Ringraziamenti anche al Comitato dello sci alpino molisano, a Capitello Matese, allo sci club di Termoli che ha omaggiato il suo presidente. Un grazie è stato espresso anche ai tanti amici e parenti che hanno espresso cordoglio per l’accaduto.(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram