(ANSA) – CAMPOBASSO 4 APR – In poco più di 12 ore è salito di29 unità il numero dei positivi al Coronavirus in Molise. Ieri sera erano 175, questa mattina 204. I dati complessivi sono stati diffusi dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem). In terapia intensiva all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, Hub regionale per il Covid-19, sono ricoverate 6 persone, 22 in infettivi. Gli asintomatici a domicilio sono 127, ieri sera erano 106. In queste ore si è registrata anche una notizia positiva: il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza è salito a 6; ieri erano 3.



