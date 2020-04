(ANSA) – CAMPOBASSO, 28 APR – La mappa dei contagi nei 136 Comuni del Molise, 84 della provincia di Campobasso e 52 in quella di Isernia, continua a ridursi. Due settimane fa, il 13 aprile, erano 99 quelli ‘virus free’. Ora, in base ai dati diffusi ieri dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem), sono saliti a 105, circa il 75% del totale. In Molise, dall’inizio dell’emergenza, complessivamente si sono registrati 297 casi di positività al Covid-19, le persone decedute sono 21. Dal report dell’Asrem del 27 aprile emerge anche quali sono i Comuni più colpiti. In testa Campobasso (67), poi Termoli (Campobasso) con 20 casi, 17 a Cercemaggiore (Campobasso) e 13 a Belmonte del Sannio (Isernia). (ANSA).



