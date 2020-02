(ANSA) TERMOLI (CAMPOBASSO), 6 FEB – Test del coronavirus negativo allo Spallanzani di Roma per la termolese di 27 anni trasferita ieri dal San Timoteo al Cardarelli di Campobasso con sintomi di febbre e tosse. La notizia si è appresa in ambito ospedaliero a Termoli. La giovane, rientrata tre giorni fa da Pechino, si era recata in ospedale con i genitori e subito i medici avevano chiesto ulteriori accertamenti. Il dosaggio sul coronavirus è negativo. Entro breve lascerà il reparto del Cardarelli dove era ricoverata da ieri sera.



