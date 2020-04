(ANSA) – ROMA, 22 APR – Il sindaco di Isernia ha disposto, con propria ordinanza, la chiusura al pubblico “di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità nelle date del 25 aprile e del Primo maggio, sia per ciò che riguarda gli esercizi di vicinato sia per ciò che riguarda la media e grande distribuzione”. È consentita esclusivamente l’apertura di edicole, farmacie e parafarmacie.

“L’ apertura di tutti gli esercizi commerciali – spiega il sindaco Giacomo d’Apollonio – potrebbe costituire stimolo per uscire di casa, con inevitabile assembramento e conseguente innalzamento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19”. “A ciò si aggiunga – prosegue – la situazione dei lavoratori del settore, che con grande senso di responsabilità stanno garantendo la propria attività fin dall’inizio della pandemia, esponendosi a rischi personali e a condizioni operative molto più logoranti del solito”. (ANSA).



