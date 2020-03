(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 27 MAR – Il Vescovo di Termoli-Larino Gianfranco De Luca in preghiera per i defunti nel cimitero di Termoli. Il presule si è recato questa mattina, in visita privata, nel luogo sacro per un momento di raccoglimento, veglia e preghiera a beneficio delle persone scomparse nell’ultimo periodo anche a seguito dell’emergenza coronavirus.

“In questo “Venerdì della misericordia” – dichiara Mons. De Luca – un pensiero di affetto e vicinanza va alle famiglie di tutte le persone non più con noi e, per le quali, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza imposte dalle istituzioni, non è stato possibile celebrare il funerale o ricevere un segno di vicinanza e pietà”. Per il Vescovo è un momento importante:”in questo periodo particolare in cui siamo privati di tutto e ristretti nelle nostre case, distanti dalle nostre amicizie, privati dei segni di pietà e di compassione dinanzi all’evento della morte dei nostri cari”.(ANSA).



