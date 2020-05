(ANSA) – CAMPOBASSO, 09 MAG – In aumento i casi di positività al Coronavirus in Molise. Da ieri, quando si è registrato un nuovo cluster a Campobasso tra la comunità Rom con 22 contagiati, oggi si registrano altri 20 contagi di cui 15 tra la comunità Rom che si aggiungono ai 22 delle ultime ore. Intanto l’Azienda sanitaria regionale (Asrem) sta processando altri tamponi e non si esclude che il numero dei positivi possa aumentare. Le autorità sanitarie, di concerto con le Forze dell’ordine, stanno cercando di ricostruire la catena dei contatti. A lavoro anche l’Unità di crisi regionale che sta valutando l’ipotesi di destinare una struttura ricettiva della città a luogo dove ospitare le persone contagiate. Per il momento, ha detto il Direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, è da escludere l’ipotesi di una ‘Zona rossa’, ma ha anche ricordato che la decisione comunque non spetta all’Asrem.

Preoccupazione invece è stata espressa circa la possibilità di nuovi casi positivi tra la comunità. (ANSA).



