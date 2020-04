(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 APR – “Siamo contenti che, anche in Molise, sia stato adottato questo provvedimento. Ora possiamo procedere alla preparazione degli stabilimenti balneari. Siamo fiduciosi”. Così, all’ANSA, il presidente del Sindacato italiano balneari (Sib) – Confcommercio Molise, Domenico Venditti. “Ci attiveremo da subito per la pulizia dei lidi, lo spianamento, le tinteggiature e il montaggio di strutture all’interno egli stabilimenti – spiega Venditti – Per quanto riguarda il distanziamento degli ombrelloni, siamo in attesa della regolamentazione del Governo, ma questo sarà il passo successivo. In ogni caso, adotteremo distanze più ampie rispetto al passato e igienizzazione dei locali più volte al giorno. Per fine maggio saremo pronti, ma ci atterremo rigorosamente alle decisioni del Governo”. (ANSA)

