(ANSA) – LARINO (CAMPOBASSO), 3 APR – Sono iniziati i lavori per il ripristino della funzionalità di due reparti nell’ospedale “Vietri” di Larino. La struttura sarà adeguata per ospitare pazienti NO COVID-19 provenienti dal “S.Timoteo” di Termoli e dal “Cardarelli” di Campobasso. L’operazione è finalizzata all’alleggerimento lavorativo nei due nosocomi molisani che potrebbero risentire lo stress da ricoveri per pazienti positivi al Covid-19;in prospettiva è l’inizio dell’attuazione del nuovo Piano Operativo Sanitario studiato dalla Giunta Toma ed ancora in fase di bozza. “Esprimiamo soddisfazione – dichiarano Nico Romagnuolo capogruppo in Consiglio Regionale di Forza Italia ed Armandino D’Egidio Presidente della III Commissione – per l’iniziativa intrapresa dal presidente Toma e auspichiamo che presto si possa tornare a parlare ed a programmare la nuova Sanità molisana che deve avere tra gli obiettivi quello di rendere l’Ospedale di Larino quale centro di primo intervento a servizio di un’area interna già molto penalizzata”.



