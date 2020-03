(ANSA) – RICCIA (CAMPOBASSO), 23 MAR – Riapre a Riccia, tra i quattro Comuni del Molise individuati zone rosse, la postazione del 118. Era stata chiusa da alcuni giorni a seguito del contagio di un operatore sanitario. Lo rende noto il sindaco Pietro Testa. Questa mattina, la benedizione impartita da padre Mario Magagnato, che ha sottolineato il prezioso lavoro svolto da tutto il personale. Intanto, al fine di contrastare e contenere l’emergenza Coronavirus, il Comune consegnerà mascherine a domicilio a tutte le famiglie del territorio. Il criterio di ripartizione sarà, per ora, di una mascherina a famiglia, come stabilito dalle disposizioni ministeriali, destinata al componente del nucleo familiare che dovrà uscire per effettuare la spesa o per altre necessità.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram