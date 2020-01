(ANSA) – LARINO (CAMPOBASSO), 23 GEN – Una lunga riunione oggi in Procura a Larino sul caso di Victorine Bucci, il cui corpo è stato rinvenuto nella Panda rossa ripescata ieri in porto a Termoli (Campobasso). La salma è stata trasferita dal medico legale a Bari dove saranno effettuate tutti gli accertamenti a partire dal riconoscimento. Il Procuratore capo Isabella Ginefra ha fatto il punto della situazione con i Carabinieri, ma anche il medico legale all’indomani del recupero della salma, in avanzato stato di decomposizione. Saranno proprio gli esami sul corpo a chiarire la causa del decesso.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram