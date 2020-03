(ANSA) – ISERNIA, 26 MAR – La DR Automobiles è la prima casa automobilistica italiana che, da oggi, comincia a produrre respiratori destinati alla ventilazione assistita in terapia sub-intensiva: saranno distribuiti gratuitamente. L’azienda molisana ha riconvertito il settore della prototipazione rapida, del Centro Ricerca e Sviluppo di Isernia, per realizzare apposite valvole da applicare alle maschere da snorkeling, opportunamente modificate sempre in sede, creando così un presidio immediatamente fruibile per gli ospedali e per tutte le situazioni che ne richiedono l’impiego. La capacità di produzione giornaliera è di 30 respiratori. “In questo momento di grande difficoltà – ha dichiarato l’Ad Antonella Tortola -, vogliamo dare il nostro contributo per uscire dall’emergenza tutti insieme”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram