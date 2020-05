(ANSA) – PESCARA, 17 MAG – “Solidarietà ai giornalisti dell’ANSA che stanno lottando contro il piano di razionalizzazione prospettato dall’azienda e per difendere l’informazione, la qualità e la dignità del lavoro”. La esprime in una nota la Cgil Abruzzo Molise.

I giornalisti dell’ANSA e tutti i professionisti del settore, sottolinea il sindacato, “ci raccontano ogni giorno delle innumerevoli vertenze sindacali e delle difficoltà del mondo del lavoro, svolgendo un ruolo fondamentale per fornire una corretta informazione ai cittadini italiani”. “La Cgil Abruzzo Molise esprime solidarietà e vicinanza ai redattori, ai collaboratori precari e ai poligrafici dell’ANSA, oggetto di tagli inaccettabili, sostiene la loro lotta e chiede che si regolamenti la professione dei giornalisti e dei tanti lavoratori del settore, oggi sottopagati, precari e sfruttati”, conclude la nota. (ANSA).



