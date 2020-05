(ANSA) – CAMPOBASSO, 02 MAG – “Una uscita infelice, fuori luogo, di cattivo gusto e una caduta di stile”. Così, all’ANSA, Vincenzo Cotugno, vice presidente della Regione Molise e assessore regionale al Turismo e Cultura – in attesa di conferma da parte del Governatore in quanto la Giunta è stata azzerata – commenta quanto detto dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso di un intervento televisivo a ‘Dritto e Rovescio’ sulle riaperture differenziate tra Regioni. “Se io apro le spiagge produco un effetto massa di sicuro – spiegava Toti in trasmissione – cosa che non faccio, se le apre il mio amico Toma (governatore del Molise ndr), produrrà forse qualche persona che va su una spiaggia di un fiumiciattolo o di un lago”: questa la frase che ha scatenato in Molise nuove polemiche.

“Nessuno se lo aspettava da Toti – ha sottolineato Cotugno – una ripassatina in geografia non gli farebbe male. Noi siamo sempre accoglienti, quando vuole può venire in Molise, soprattutto sulle nostre spiagge che sono meravigliose”. (ANSA).



