(ANSA) – ISERNIA, 18 MAG – “Aperture delle attività commerciale a singhiozzo a Isernia, ma tanta voglia di ripartire”. Così il sindaco, Giacomo d’Apollonio, ha raccontato all’Ansa il primo giorno dopo l’ordinanza n 31 del governatore Toma. “E’ arrivata ieri sera tardi – ha detto il sindaco – e, per questo, i commerciati oggi erano un po’ disorientati. Chiede l’autocertificazione, procedura che ha impedito a una significativa parte di negoziati di aprire questa mattina, ma è solo una questione legata all’iter burocratico”. La Polizia Municipale ha effettuato molti controlli, ma d’Apollonio ha precisato: “Nessuno a scopo sanzionatorio, ma di supporto e collaborazione per garantire la piena sicurezza di utenti ed esercenti”. Anche il sindaco ha incontrato molti commercianti: “Mi hanno chiesto di prorogare l’orario di apertura, o di poter osservare un orario continuato: per noi non c’è alcun problema.

Inoltre – ha concluso – il comune sta lavorando per garantire a tutti i ristoratori di avere spazi all’aperto”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram