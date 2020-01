(ANSA) – CAMPOBASSO, 4 GEN – Circa 6,5 milioni di euro per la valorizzazione turistica del Lago di Guardialfiera (Campobasso), per il ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale e per la valorizzazione delle risorse naturalistiche. È la somma deliberata dalla Giunta regionale attraverso risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.”Abbiamo condiviso la valenza del progetto proposto dal raggruppamento costituito dai Comuni di Guardialfiera, ente capofila, Larino, Casacalenda, Lupara e Palata”, ha commentato il governatore Donato Toma, sottolineando che “la circumlacuale permetterà di ottimizzare le potenzialità del lago in modo del tutto innovativo rispetto al passato. Dal ripristino della strada – ha aggiunto – ci aspettiamo ricadute positive in termini di investimenti attraverso la realizzazione di percorsi, strutture ricettive e di ristorazione, impianti sportivi e altro. Abbiamo gettato le basi per un rilancio turistico dell’intera area che gravita intorno al lago e per la creazione di nuove opportunità lavorative”.(ANSA).



