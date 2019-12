(ANSA) – CAMPOBASSO, 27 DIC – Matteo Luigi Napolitano, docente di Storia delle relazioni internazionali all’Università del Molise, sarà l’unico italiano tra i relatori all’Onu per le celebrazioni della Giornata della memoria il 27 gennaio 2020.

L’evento, promosso dall’Osservatore Permanente presso la Santa Sede, vedrà per la prima volta commemorare al palazzo di vetro delle Nazioni Unite le vittime della Shoah e approfondire il ruolo della Santa Sede e della Chiesa cattolica nella salvezza di vite umane. Napolitano è in una delegazione internazionale insieme a Gary Krupp (presidente Pave the Way Foundation di New York), Edouard Husson (Università di Piccardia, ex prorettore della Sorbona), Limore Yagil (Università di Parigi La Sorbona), Michael Hesemann (Gustav-Siewerth Akademie in Bierbronnen), Ronald Rychlak (University of Mississippi School of Law), Marc Riebling (ex Direttore editoriale del Manhattan Institute) e Johan Ickx (Direttore Archivio Storico della Sezione Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato vaticana). A Napolitano sono stati affidati tre temi: la rete di salvezza degli ebrei in Ungheria, le reti di salvezza in Europa, la deportazione degli ebrei romani, il 16 ottobre 1943, e il ruolo di Pio XII. L’evento di New York è considerato una sorta di ‘assaggio’ di quello che accadrà il 20 marzo 2020, data fissata da Papa Francesco per l’apertura degli archivi sul pontificato di Pio XII, il papa regnante durante la seconda guerra mondiale. (ANSA).



