(ANSA) – ISERNIA, 23 DIC – Un 20enne di Venafro (Isernia) è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti di un coetaneo, spinto giù dalla balaustra di una scala alta quattro metri, all’uscita della discoteca ‘Roof club’ di Isernia. Il provvedimento, ai domiciliari, è stato disposto dal Gip di Isernia dopo un mese di indagini della Squadra Mobile e reso noto dal Procuratore capo Carlo Fucci in conferenza stampa.

I fatti risalgono al 10 novembre. I due ragazzi si sono incontrati all’interno della discoteca ‘Roof Club’ dove è iniziata una discussione per futili motivi futili. Uno dei giovani ha guadagnato l’uscita ritrovandosi, però, nuovamente di fronte il coetaneo con cui aveva discusso che “con entrambe le mani ha afferrato il collo del coetaneo, appoggiato alla ringhiera, facendolo precipitare”. La caduta è stata attutita da un’auto in sosta. Da qui i soccorsi al ragazzo e il trasferimento in ospedale: i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, ferite alla testa e segni sul collo e hanno avvertito la Polizia.



