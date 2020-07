(ANSA) – TERMOLI, 10 LUG – Sui tre punti del litorale molisano monitorati da Goletta verde, la foce del Sinarca risulta inquinata, mentre sono nei limiti la foce del Trigno a Montenero di Bisaccia e la spiaggia del lungomare nord di Termoli all’altezza della rotatoria. Migliorati, quest’anno, i dati relativi alle spiagge molisane e all’inquinamento. E’ quanto emerso oggi dalla conferenza stampa di Legambiente nel porto turistico della città con Manuela Cardarelli, responsabile del Molise, Giusi De Castro, del Comitato scientifico dell’associazione, gli assessori comunali Rita Colaci e Silvana Ciciola e una rappresentante di ‘Fridays for Future’. A causa dell’emergenza sanitaria la storica imbarcazione non ha potuto effettuare il tour estivo. “La situazione molisana, in particolare quella delle foci dei fiumi, non ci riserva molte sorprese – ha detto Cardarelli – Persiste, purtroppo, una effettiva criticità sulla foce del Sinarca, lo scorso anno oggetto di un flashmob per lanciare alle amministrazioni un messaggio preciso: il tema della depurazione deve essere affrontato con coraggio e determinazione per mettere in campo interventi concreti”. La questione riguarda anche e soprattutto i Comuni dell’entroterra.

Cardarelli ha sottolineato l’esigenza di maggiori controlli e la carenza di cartellonistica. “Il divieto di balneazione è presente solo alla foce del Sinarca – ha fatto presente De Castro – E’ arrivato il momento di attivare in Molise una nuova politica sulla depurazione che renda indipendenti gli investimenti sugli impianti dai fondi strutturali europei o nazionali”. Legambiente auspica una gestione unica del più ampio servizio idrico integrato con la formazione di un soggetto gestore unico e pubblico ricorrendo alla formula dell’affidamento “in house”. L’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli Colaci ha annunciato un’attività di rimboschimento del territorio di cui è stato già approvato il regolamento e un’azione sinergica con gli altri comuni del Basso Molise riguardo l’inquinamento del Sinarca per snidare sversamenti e discariche abusive. (ANSA).



