(ANSA) – TERMOLI, 27 MAG – Incendio lambisce una rimessa a Rio Vivo – Marinelle di Termoli e il proprietario finisce in mezzo alle fiamme per spegnere il rogo. A tirarlo fuori dal box sono stati i Vigili del fuoco di Termoli. Al loro arrivo hanno trovato l’84enne all’interno della rimessa già piena di fumo. Il pensionato è stato subito tirato fuori e messo in salvo. I pompieri hanno domato subito le fiamme e salvato anche tre gattini. Sul posto il 118 Molise per accertare le condizioni dell’anziano, fortunatamente trovato in buona salute. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram