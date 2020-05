(ANSA) – CAMPOBASSO, 30 MAG – Una campagna di sensibilizzazione pensata dall’Amministrazione comunale di Campobasso per far riflettere sull’importanza del rispetto delle regole e delle misure anti contagio anche nelle situazioni di svago. Verrà condotta nei luoghi e nelle strade frequentate dai giovani nel fine settimana ed è promossa dagli assessorati Politiche sociali e Attività produttive in collaborazione con i ragazzi dell’Unitalsi. “La Fase 2, con un allentamento delle misure restrittive – ha detto l’assessore alla Politiche sociali, Luca Praitano presentando l’iniziativa – crea un clima psicologico dove le precauzioni tendono a scomparire”. “In questo progetto una parte fondamentale la rivestono i ragazzi dell’Unitalsi – ha detto l’assessore alle Attività produttive Paola Felice – che ci aiuteranno a diffondere il messaggio attivamente, proprio con la presenza e la distribuzione di materiale informativo nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani nel fine settimana”. (ANSA).



