Antonella Salvatore (ANSA) – TERMOLI, 03 GIU – Giusto il tempo di lasciare le valigie e appena arrivati a Termoli si sono precipitati sulla spiaggia, oggi tutta per loro, per godersi la bella giornata di sole. Sono arrivati questa mattina da Milano i primi turisti nella città molisana, una coppia con figli piccoli. “Abbiamo scelto Termoli perchè conosciamo la città e soprattutto la bella spiaggia, molto ampia. E’ un posto tranquillo dove riposarsi, godere del paesaggio e della buona cucina”. “In spiaggia è venuto qualche villeggiante dalle zone interne del Molise” spiega Domenico Venditti del Sib Molise, gestore di un lido sul lungomare nord”. “Arrivano telefonate da Napoli, dal Friuli – racconta la titolare di una struttura ricettiva – Mi hanno chiamato anche per sapere se accettavo lombardi. Abbiamo avuti ospiti dal nord Italia, ma finora solo per lavoro. Chi chiama per le vacanze chiede se le spiagge sono già attrezzate. I potenziali turisti temono di trovare affollamento, ma attualmente siamo al 15-20% di prenotazioni rispetto all’anno scorso”. (ANSA).



