(ANSA) – CAMPOBASSO, 11 GEN – Valorizzare l’area turistica e le risorse naturalistiche del lago di Guardialfiera (Campobasso).

Dalla Regione Molise circa 6,5 milioni di euro per il progetto proposto dal raggruppamento costituito dai Comuni di Guardialfiera, ente capofila, Larino, Casacalenda, Lupara e Palata (Campobasso). Oggi in una conferenza stampa il presidente della Regione, Donato Toma, ha illustrato i dettagli. Verrà dunque ripristinata la percorribilità di due strade che costeggiano l’invaso artificiale realizzando così un percorso circumlacuale. “Se non ci saranno intoppi – ha spiegato il governatore – entro due, tre anni il progetto dovrebbe essere terminato”. Non solo la strada, ma nel complesso un’iniziativa strategica “tesa soprattutto a creare le condizioni ottimali per realizzare percorsi naturalistici. Questo – ha concluso – è il vero obiettivo”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram