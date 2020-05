(ANSA) – LARINO, 27 MAG – Cinque celebrazioni in diretta sui canali social nella Cattedrale a Larino per la festa del Patrono del paese, San Pardo, ricorrenza candidata a patrimonio immateriale dell’Unesco dall’Amministrazione comunale insieme ad altre festività simili non solo d’Italia. Il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca da questa mattina è impegnato nella ricorrenza religiosa caratterizzata da messe in diversi momenti della giornata: alle 8, alle 9.30, alle 11, alle 18 e alle 20 alla presenza di autorità e, nel pomeriggio, anche dei rappresentanti dei carri, oltre 100 persone. All’ingresso del Duomo è stata controllata la temperatura con un termo-scanner, assicurate le distanze e l’utilizzo per tutti di mascherine. “L’emergenza coronavirus – dichiara il Vescovo De Luca – non ci ha permesso di organizzare la tradizionale processione con i carri trainati dagli animali e le altre iniziative dedicate al santo protettore dell’intera comunità ma abbiamo comunque svolto tutte le celebrazioni”. (ANSA).



