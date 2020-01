(ANSA) – CAMPOBASSO, 15 GEN – Sono 2.777 gli imprenditori molisani che attraverso la piattaforma impresa.italia.it hanno attivato il ‘cassetto digitale’ della propria azienda con una percentuale di adesione del 7,81% che colloca il Molise in una posizione mediana della classifica nazionale. Lo rende noto la Cam. Commercio Molise. Attraverso il servizio realizzato da InfoCamere per conto del sistema camerale, la Cciaa mette gratuitamente a disposizione dei legali rappresentanti le informazioni ufficiali sulle proprie aziende contenute nel Registro delle imprese, in modo facile, sicuro e veloce anche da smartphone e tablet. “Essere digitali – osserva Paolo Spina Cciaa Molise – significa affrontare il mercato con strumenti, servizi e soprattutto processi veloci, semplici e trasparenti.

Con il cassetto digitale dell’imprenditore la Camera di Commercio offre alle imprese del proprio territorio un servizio concreto a costo zero, per dare impulso alla ‘digital transformation’ e competere alla pari con chi è già nel digitale”.



