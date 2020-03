(ANSA) – CAMPOBASSO, 17 MAR – Numeri in continuo aggiornamento per quanto riguarda i contagiati in Molise da Coronavirus. I dati ufficiali complessivi forniti nelle ultime ore sono i seguenti: in terapia intensiva ci sono 5 pazienti, 7 in malattie infettive e 12 in isolamento domiciliare.

Numeri comunque parziali in quanto il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano, nel pomeriggio ha aggiornato la situazione ricordando che questa mattina si sono registrati tre nuovi casi di contagio che fanno salire a 23 il numero dei positivi compreso il paziente morto ieri.



